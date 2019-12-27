2019-12-27T10:39:45+03:00
Общество

«Ноги как бы говорят мозгу: "мы ходим"»: уральские медики лечат больных в дополненной реальности

Современная методика позволит людям, перенесшим инсульт, вновь «встать на ноги» и восстановить утраченные функции
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации ЕкатеринбургаФото: пресс-служба администрации Екатеринбурга
Изменить размер текста:

Медики Центральной городской клинической больницы №6, которая находится в Екатеринбурге, начали лечить пациентов с помощью VR-шлема. Новую технологию разработали в Институте инновационного развития Самарского государственного медицинского университета.

- Современная методика позволит людям, перенесшим инсульт, вновь «встать на ноги» и восстановить утраченные функции, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Как это работает: пациента погружают в виртуальную реальность с помощью VR-шлема, на ноги ему надевают специальные функциональные пневмоманжеты-сандалии, куда подается последовательное давление. Оно создает эффект ходьбы.

- Такая методика позволяет задействовать одновременно визуальные, слуховые и тактильные рецепторы, восстанавливая утраченные нейронные связи, - добавили в мэрии. – Ноги как бы говорят мозгу «мы ходим», и тело человека вспоминает, как оно двигалось до инсульта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Участвует в патриотических акциях и рвется в армию»: в школе рассказали о 15-летнем екатеринбуржце, которому оторвало руку петардой
С VR-шлемами и книгами для слепых: на Урале открыли еще одну современную библиотеку
«Говорите тише, вас услышат»: жители уральского городка нашли дерево с ушами
Ущерб превысил миллион рублей: под Екатеринбургом поймали «черных лесорубов»
«Ноги как бы говорят мозгу: "мы ходим"»: уральские медики лечат больных в дополненной реальности
В Екатеринбурге утвердили размер субсидий на школьное питание
«Машину расплющило и размазало по дороге»: на свердловской трассе в страшном ДТП с автобусом погиб молодой водитель
Екатеринбуржцы выберут, какой сквер в 2021 году благоустроят первым
МегаФон знает, чего хотят женщины
Полицейские Екатеринбурга в праздники будут искать детей-бегунов, нарушивших комендантский час
Екатеринбуржец два года перепродавал чужие разговоры за 300 рублей
Уралец лишился дорогой иномарки за то, что не заплатил налоги
Ошибаются абсолютно все: «Уралочка» проигрывает последний матч в этом году