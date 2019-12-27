«Ноги как бы говорят мозгу: "мы ходим"»: уральские медики лечат больных в дополненной реальности

СЕГОДНЯ 10:39 2019-12-27T10:39:45+03:00

Современная методика позволит людям, перенесшим инсульт, вновь «встать на ноги» и восстановить утраченные функции

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Медики Центральной городской клинической больницы №6, которая находится в Екатеринбурге, начали лечить пациентов с помощью VR-шлема. Новую технологию разработали в Институте инновационного развития Самарского государственного медицинского университета.

- Современная методика позволит людям, перенесшим инсульт, вновь «встать на ноги» и восстановить утраченные функции, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Как это работает: пациента погружают в виртуальную реальность с помощью VR-шлема, на ноги ему надевают специальные функциональные пневмоманжеты-сандалии, куда подается последовательное давление. Оно создает эффект ходьбы.

- Такая методика позволяет задействовать одновременно визуальные, слуховые и тактильные рецепторы, восстанавливая утраченные нейронные связи, - добавили в мэрии. – Ноги как бы говорят мозгу «мы ходим», и тело человека вспоминает, как оно двигалось до инсульта.

ИСТОЧНИК KP.RU