В Екатеринбурге утвердили размер субсидий на школьное питание

СЕГОДНЯ 10:23 2019-12-27T10:23:24+03:00

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Мэрия Екатеринбурга утвердила размер субсидий на школьное питание на второе полугодие 2019-2020 учебного года. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Высокинский.

Так, согласно документам, из бюджета Свердловской области Екатеринбургу выделят не больше 81 рублей 25 копеек на одного льготника 5-11 классов. Также постановление предусматривает обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) в сумму не больше 175 рублей 87 копеек в день на школьников 1-4 классов, которые являются лицами с ограниченными возможностями здоровья.

- Для школьников, обучающихся в 5-11 классах, являющихся лицами с ОВЗ, в том числе детьми-инвалидами, стоимость питания предусмотрена в размере не больше 203 рублей 12 копеек в день на одного человека, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Кроме того, ученики 1-4 классов, которые не относятся ко всем вышеперечисленным категориям, будут питаться ежедневно на 70 рублей 35 копеек в день.

ИСТОЧНИК KP.RU