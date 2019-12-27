«Проверят торговые центры и общепит»: в новогодние праздники екатеринбургские полицейские будут искать беспризорников и юных правонарушителей

СЕГОДНЯ 09:27 2019-12-27T09:33:25+03:00

В рейдах будут принимать участие сотрудники ПДН и других подразделений полиции. Фото: УМВД по Екатеринбургу

С 27 декабря по 6 января в городе пройдет операция «Комендантский патруль»

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В Екатеринбурге полиция в новогодние праздники будет проводить операцию «Комендантский патруль». Цель мероприятия – профилактика детской безнадзорности и предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних, рассказывают в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

- Операция стартует сегодня 27 декабря и продлится до 6 января нового 2020 года. Главная задача правоохранителей – выявление детей, находящихся в общественных местах (особенно в ночное время) без сопровождения законных представителей, - добавили в полиции.

Отдельное внимание силовики уделят детям, состоящим на профилактическом учёте, а также склонным к самовольным уходам из дома, бродяжничеству и находящимся в розыске.

Силовики будут проверять торговые центры и другие места, где собираются подростки

- Ежедневно полицейские будут проверять места концентрации несовершеннолетних, среди которых торгово-развлекательные, досуговые учреждения, общепиты и прочее. Из числа сотрудников полиции и представителей других субъектов профилактики созданы мобильные группы для патрулирования указанных мест, - уточняют в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Рейды начнутся с сегодняшнего дня

В операции примут участие сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, уголовного розыска, участковых уполномоченных, комплексные силы полиции - сотрудники патрульно-постовой службы и ДПС ГИБДД.

- Сотрудники полиции призывают родителей внимательнее относиться к воспитанию несовершеннолетних, грамотно организовывать досуг своих детей (особенно в праздничные дни), а также не допускать нахождение подростков без присмотра, тем более в ночное время, - призывают в полиции.

В ведомстве предостерегают: недобросовестное отношение к исполнению родительских обязанностей может стать причиной преступлений по отношению к детям. Усиливается и риск того, что подросток сам совершит противозаконный поступок.

Недавно в Екатеринбурге стартовала операция «Надзор». В ходе нее полицейские проверяют людей, освободившихся из мест лишения свободы, чтобы не допустить совершения ими новых преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU