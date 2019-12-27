МегаФон знает, чего хотят женщины

СЕГОДНЯ 08:15 2019-12-27T08:15:24+03:00

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Жители Свердловской области занимают первое место среди уральцев по интересу к туристическому онлайн-шопингу. Именно они совершают каждую третью покупку в сервисе «МегаФон Путешествия». Туры, билеты, отели, экскурсии и трансфер здесь чаще всего выбирают и покупают женщины – на них приходится 63% заказов. «МегаФон Путешествия» – это сервис оператора, где можно полностью спланировать свою поездку в режиме онлайн и получить за это кэшбэк реальными деньгами. Он будет 8FF52Q6Iначислен автоматически, им можно оплатить связь, интернет-покупки или снять с банковской карты МегаФона. «Самый крупный кэшбэк на Урале с начала года получил житель Свердловской области – города Екатеринбурга. На карту ему была возвращена сумма почти 5,5 тысяч рублей. Поэтому наш сервис – это не только просто и удобно, но и выгодно. Так что успейте купить новогодний тур и получить от нас подарок на счет», – отмечает генеральный директор «МегаЛабс» Андрей Кушнарев. Среди партнеров сервиса крупнейшие авиакассы, агентства бронирования, туроператоры, ж/д и автобусные перевозчики, такие как Aviasales, Booking.com, Ostrovok, tutu.ru и другие.