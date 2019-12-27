2019-12-27T07:57:25+03:00
Общество

Полицейские Екатеринбурга в праздники будут искать детей-бегунов, нарушивших комендантский час

Рейды пройдут с 27 декабря по 6 января
Мария Трапезникова
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Полицейские будут обходить ТРЦ, кафе и другие развлекательные учрежденияПолицейские будут обходить ТРЦ, кафе и другие развлекательные учрежденияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В новогодние праздники полиция Екатеринбурга устроит рейд по детям-бегунам. Цель спецоперации, которая пройдет с 27 декабря по 6 января, - профилактика детской безнадзорности и предупреждение правонарушений среди детей.

- Главная задача – выявление детей, находящихся в общественных местах – особенно в ночное время – без сопровождения законных представителей, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Отдельное внимание будет уделено детям, которые уже состоят на учете, а также склонны к побегам из дома, бродяжничеству и тем, кто находится в розыске.

Полицейские будут патрулировать различные ТРЦ, кафе и столовые, а также прочие досуговые учреждения. В ежедневных рейдах примут участие сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, уголовного розыска, участковых, а также инспекторы ГИБДД.

- Полицейские призывают родителей внимательнее относиться к воспитанию своих детей, грамотно организовывать их досуг – особенно в праздники, а также не допускать нахождение подростков без присмотра, там более в ночное время, - добавили в УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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