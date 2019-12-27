2019-12-27T07:33:51+03:00
Общество

Екатеринбуржец два года перепродавал чужие разговоры за 300 рублей

Молодой человек работал в сотовой компании и копировал переговоры с клиентами
Мария Трапезникова
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Молодой человек работал в сотовой компании и копировал переговоры с клиентамиМолодой человек работал в сотовой компании и копировал переговоры с клиентамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в разглашении конфиденциальной информации. Он работал оператором в сотовой компании в течение двух лет.

- В период 2018-2019 годов он неоднократно, находясь на рабочем месте, копировал охраняемую законом, конфиденциальную информацию о клиентах, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – После чего перепродавал разговоры неизвестным за 300 рублей.

В итоге, суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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