Уралец лишился дорогой иномарки за то, что не заплатил налоги
Его задолженность составила порядка 400 тысяч
Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
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В Первоуральске судебные приставы арестовали у местного жителя дорогую иномарку за то, что он не заплатил налоги. Его задолженность составила порядка 400 тысяч рублей.
- От оплаты он уклонялся, к приставам на прием не приходил. Но у него была Mazda CX-5 в собственности – на нее и было обращено взыскание, - отметили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.
Машину оставили на ответственное хранение должнику, но запретили им пользоваться. А также предупредили, что, если в ближайшее время долг не будет погашен, иномарку пустят с молотка.
ИСТОЧНИК KP.RU