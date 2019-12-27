Уралец лишился дорогой иномарки за то, что не заплатил налоги

СЕГОДНЯ 07:14 2019-12-27T07:14:58+03:00

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В Первоуральске судебные приставы арестовали у местного жителя дорогую иномарку за то, что он не заплатил налоги. Его задолженность составила порядка 400 тысяч рублей.

- От оплаты он уклонялся, к приставам на прием не приходил. Но у него была Mazda CX-5 в собственности – на нее и было обращено взыскание, - отметили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Машину оставили на ответственное хранение должнику, но запретили им пользоваться. А также предупредили, что, если в ближайшее время долг не будет погашен, иномарку пустят с молотка.

ИСТОЧНИК KP.RU