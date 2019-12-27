Ошибаются абсолютно все: «Уралочка» проигрывает последний матч в этом году

СЕГОДНЯ 06:53 2019-12-27T06:53:47+03:00

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Накануне, 27 декабря, состоялся последний матч этого года, за третье место Кубка России. Сборная «Уралочки» встретилась с калининградским «Локомотивом». Первый сет сразу же начался с проигрыша, к середине партии ситуация не изменилась. Тогда Михаил Карполь взял тайм-аут и попросил наших волейболисток играть рискованнее и быть сильнее – словом, «играть на выигрыш». Но ничего не меняется.

- Вторая партия начинается ровно, без серьезных отрывов. К середине продолжаем уступать. У «Уралочки» не очень хороший темп, на это обращает внимание тренер и просит «играть веселее», - рассказали в пресс-службе ВК «Уралочка». – В какой-то момент мы выходим вперед, и эта партия остается за нами.

Старт третьей партии стал абсолютно провальным, к середине ситуация не меняется, а дальше – еще хуже. Ошибаются все.

Фото: пресс-служба ВК "Уралочка"

- Четвертую партию начинаем с классных эйсов, но затем проигрываем сразу несколько розыгрышей подряд и уступаем, - добавили в пресс-службе.

В итоге, матч заканчивается со счетом 1:3 в пользу «Локомотива». «Уралочка» вновь осталась без медалей на Кубке России. Надо сказать, что все последние три матча, которые провела сборная, оказались провальными.

ИСТОЧНИК KP.RU