Спасли 320 коров: под Екатеринбургом на площади в две тысячи «квадратов» загорелся мясокомбинат
Этим утром под Екатеринбургом, в Сухом Логу, загорелся мясокомбинат. Тревожное сообщение диспетчерам МЧС поступило еще в 01:46, на место выехали 35 спасателей на 12 спецмашинах.
- Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров, огнем полностью уничтожены два ангара с оборудованием по производству молочной продукции, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Существовала угроза распространения пламени на стоящие рядом здания, поэтому из помещения деревянного коровника было спасено 320 коров.
Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
Для координации сил и средств на месте пожара был развернут штаб пожаротушения. Огонь побороть удалось только к 06:12. По данным МЧС, все обошлось без пострадавших.
Сейчас причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории.
Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
ИСТОЧНИК KP.RU