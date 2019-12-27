Спасли 320 коров: под Екатеринбургом на площади в две тысячи «квадратов» загорелся мясокомбинат

СЕГОДНЯ 06:23 2019-12-27T06:24:17+03:00

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Этим утром под Екатеринбургом, в Сухом Логу, загорелся мясокомбинат. Тревожное сообщение диспетчерам МЧС поступило еще в 01:46, на место выехали 35 спасателей на 12 спецмашинах.

- Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров, огнем полностью уничтожены два ангара с оборудованием по производству молочной продукции, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Существовала угроза распространения пламени на стоящие рядом здания, поэтому из помещения деревянного коровника было спасено 320 коров.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Для координации сил и средств на месте пожара был развернут штаб пожаротушения. Огонь побороть удалось только к 06:12. По данным МЧС, все обошлось без пострадавших.

Сейчас причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU