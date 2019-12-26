2019-12-26T19:57:54+03:00
Общество

В Екатеринбурге из-за короткого замыкания эвакуировали пассажиров трамвая

На место выезжали пожарные
Алина СУРИНА
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По словам очевидцев, в трамвае сильно пахло гарьюПо словам очевидцев, в трамвае сильно пахло гарьюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге из-за короткого замыкания эвакуировали пассажиров трамвая. На место выезжали пожарные. Это подтвердили в пресс-службе МЧС Свердловской области. По словам очевидцев, замыкание произошло в восьмом трамвае

- На перекрестке с Фронтовых бригад резко затормозили. Краем глаза видела, что дым пошел у средней двери, запахло гарью. Мы открыли окна. На Пединституте нас не высадили, вагон вроде проветрился. Никто не подумал, что что-то серьёзное, - рассказала Виктория.

Водитель выходил, чтобы осмотреть вагоны, но видимо ничего подозрительного не увидела, и трамвай поехал дальше. Как рассказали пассажиры, когда они ехали в сторону «Метро Уралмаш», в трамвае объявили, что на остановке им придется пересесть на другой трамвай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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