2019-12-26T18:57:12+03:00
Общество

Свердловская область вошла в число самых встревоженных регионов России

Рассказываем, чего бояться уральцы
Алина СУРИНА
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Уральцы со своими фобиями оказались на шестом месте рейтингаУральцы со своими фобиями оказались на шестом месте рейтингаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловская область попала в список самых встревоженных регионов России. Уральцы заняли шестое место в списке. Исследование проводили аналитики компании «КРОС». Они сделали вывод на основе реакции на фобии в СМИ и соцмедиа. По данным исследования уральцы в уходящем году больше всего боялись опасности бытового газа, недовольства РПЦ, полетов на самолете и авиакатастроф.

- Попавшие в список регионы наиболее остро реагируют на любые потенциально тревожные события, гипертрофируя их возможные для себя последствия, - написано в исследовании.

В первую тройку встревоженных регионов вошли Москва, Архангельская область и Санкт-Петербург. А самыми невозмутимыми оказались Чечня и Северная Осетия - Алания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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