2019-12-26T18:33:41+03:00
Общество

В Екатеринбурге мужчина прописал в своей квартире 80 иностранцев

«Резиновую квартиру» нашли сотрудники прокуратуры и полиции
Алина СУРИНА
Поделиться:
Хозяину квартиры грозит уголовная статьяХозяину квартиры грозит уголовная статьяФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге мужчина прописал в своей квартире 80 иностранцев. Прописка оказалась фиктивной. «Резиновую квартиру» нашли сотрудники прокуратуры и полиции в Верх-Исетском районе на улице Посадской во время проверки вставших на учет по месту пребывания иностранных граждан.

- Были опрошены соседи по подъезду в указанном многоквартирном доме. Жильцы дома подтвердили, что иностранные граждане в подъезде не проживают, а в квартирах живут только собственники и их родственники, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Во время проверки районная прокуратура нашла еще две подобные квартиры на Белореченской. В первой квартире собственники временно прописали у себя 80 человек, во второй - 95. Предприимчимым екатеринбуржцам грозит уголовное наказание. По статье «фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении» им может грозить до тех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге из-за короткого замыкания эвакуировали пассажиров трамвая
На Урале открыли научно-учебную лабораторию, где детей научат агробиотехнологии
Свердловская область вошла в число самых встревоженных регионов России
В Екатеринбурге мужчина прописал в своей квартире 80 иностранцев
Три игрока «Автомобилиста» сыграют в Матче Звезд КХЛ
Дед Мороз и Снегурочка на железнодорожных переездах СвЖД напомнят водителям о правилах дорожного движения
Известный в Екатеринбурге ресторатор переезжает в Москву
Строительство эстакады на выезде из Академического начнут в 2021 году
ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК стали лучшими благотворителями Свердловской области в 2019 году
Прогноз погоды в новогоднюю ночь в Екатеринбурге 2020
До чего дошел прогресс: Дед Мороз принимает письма от свердловчан по «электронке»
Чтобы праздник не обернулся трагедией: в Екатеринбурге за фейерверками будут следить еще пристальней
Банк УРАЛСИБ получил оценку «Знак качества» на уровне А1 - «Наивысший уровень качества услуг»
Пытался «отмазать» жену: уральца оштрафовали на миллион за взятку полицейскому
Свердловская «Ласточка» перевезла пятимиллионного пассажира
Будет сюрприз: мэр Екатеринбурга поделился планами по обновлению набережной Исети
Мэр Екатеринбурга рассказал о судьбе транспортной реформы
Мэр Екатеринбурга объяснил, почему город отказался от закупки электробусов
Высокинский: в Екатеринбурге может появиться канатная дорога через Городской пруд