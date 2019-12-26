СЕГОДНЯ 18:33 2019-12-26T18:33:41+03:00

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В Екатеринбурге мужчина прописал в своей квартире 80 иностранцев. Прописка оказалась фиктивной. «Резиновую квартиру» нашли сотрудники прокуратуры и полиции в Верх-Исетском районе на улице Посадской во время проверки вставших на учет по месту пребывания иностранных граждан.

- Были опрошены соседи по подъезду в указанном многоквартирном доме. Жильцы дома подтвердили, что иностранные граждане в подъезде не проживают, а в квартирах живут только собственники и их родственники, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Во время проверки районная прокуратура нашла еще две подобные квартиры на Белореченской. В первой квартире собственники временно прописали у себя 80 человек, во второй - 95. Предприимчимым екатеринбуржцам грозит уголовное наказание. По статье «фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении» им может грозить до тех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU