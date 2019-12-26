СЕГОДНЯ 17:49 2019-12-26T18:03:15+03:00

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Три игрока «Автомобилиста» сыграют в Матче Звезд КХЛ. Как рассказали в пресс-службе екатеринбургских хоккеистов, болельщики выбрали Найджела Доуса, за Якуба Коваржа проголосовали журналисты, и третьего игрока назвала КХЛ - это Павел Дацюк. Матч звезд пройдет в Москве 18 и 19 января. Наши хоккеисты будут играть в дивизионе Харламова.

Добавим, среди хоккеистов молодежной команды «Авто», для участия в Кубке Вызова МХЛ выбрали защитников Юрий Салов и Даниил Зайцев. Они вошли в сборную Востока. Уральцы сыграют со сборной Запада 11 января.

Напомним, вчера «Автомобилист» в овертайме обыграл «Адмирал» из Владивостока. И это была пятая победа подряд для нашей команды.

ИСТОЧНИК KP.RU