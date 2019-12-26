2019-12-26T17:11:52+03:00
Общество

Дед Мороз и Снегурочка на железнодорожных переездах СвЖД напомнят водителям о правилах дорожного движения

В преддверии новогодних каникул Свердловская железная дорога напоминает водителям автотранспорта о необходимости соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов
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26 декабря Дед Мороз и Снегурочка вышли на переезд на перегоне Решеты – Ревда26 декабря Дед Мороз и Снегурочка вышли на переезд на перегоне Решеты – Ревда
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В преддверии новогодних каникул Свердловская железная дорога напоминает водителям автотранспорта о необходимости соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов. Обратить внимание автомобилистов на проблему безопасности, чтобы не допустить случаев столкновения автотранспорта с подвижным составом, железнодорожникам помогают Дед Мороз и Снегурочка.

Для проведения акции выбраны переезды, на которых когда-либо происходили дорожно-транспортные происшествия. Новогодние персонажи будут вручать водителям памятки с правилами дорожного движения и автомобильные сувениры. Это поможет автомобилистам освежить знания и повысить бдительность в преддверии новогодних праздников.

Так, 26 декабря Дед Мороз и Снегурочка вышли на переезд на перегоне Решеты – Ревда в Свердловской области, где 29 ноября этого года произошло столкновение легкового автомобиля с пригородным электропоездом: водитель автотранспортного средства не остановилась на запрещающие сигналы светофоров автоматической переездной сигнализации и продолжила движение через пути. В результате ДТП женщина получила травмы и была госпитализирована.

Профилактические акции пройдут также в других регионах СвЖД: на переездах на перегоне Сургут – Силинский, МегионНижневартовск, у железнодорожной станции Винзили недалеко от Тюмени, на перегоне Ивдель-1 – Полуночное.

В 2019 году на переездах Свердловской магистрали произошло 8 дорожно-транспортных происшествий (в 2018 году – 6 ДТП), в результате пострадали 5 человек, в том числе 1 погиб (в 2018 году пострадали 2 человека). Причиной ДТП стали грубые нарушения правил дорожного движения водителями автотранспортных средств. Железнодорожники обеспокоены низким уровнем водительской дисциплины и большим количеством нарушений, которые допускают автомобилисты при пересечении путей. С начала года дежурные по переездам зафиксировали около 1600 подобных нарушений.

СвЖД напоминает, что согласно правилам дорожного движения железнодорожный транспорт имеет преимущество в движении перед остальными видами наземного транспорта.

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Дед Мороз и Снегурочка на железнодорожных переездах СвЖД напомнят водителям о правилах дорожного движения
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