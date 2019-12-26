Известный в Екатеринбурге ресторатор переезжает в Москву

СЕГОДНЯ 17:01 2019-12-26T17:01:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Известный в Екатеринбурге ресторатор переезжает жить в Москву. В столице Евгений Кексин займется барным бизнесом. Ресторатор уедет сразу после новогодних праздников. Евгений собирается реализовывать совместные планы с Пашей Чесноковым, известного по проектам «Руки Вверх Бар» и «NeBar».

- Первым нашим проектом будет открытие второго в Москве бара Ne Bar, ну а потом мы приступим к разработке новой концепции бара. Грубо говоря, это будет «Московский Огонёк», - поделился Евгений Кексин в Instagram. - У меня в Москве живет много друзей и знакомых, уверен, что они помогут мне адаптироваться, и познакомится с тусовкой. А там уже дело техники.

Ресторатор обещает, что не бросит свои проекты в Екатеринбурге и будет курировать их удаленно. В Москву он уезжает вместе с будущей женой - Екатериной Сусской. Десятого января Евгений Кексин организует прощальную вечеринку в одном из своих баров.

ИСТОЧНИК KP.RU