ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК стали лучшими благотворителями Свердловской области в 2019 году

СЕГОДНЯ 16:04 2019-12-26T16:05:22+03:00

В 2019 году на реализацию социальных и благотворительных программ ЕВРАЗ на Урале направил более 2 млрд рублей

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Предприятия ЕВРАЗа стали лучшими благотворителями Свердловской области: ЕВРАЗ НТМК - среди предприятий черной металлургии, ЕВРАЗ КГОК - среди комбинатов горнорудной промышленности. В 2019 году на реализацию социальных и благотворительных программ ЕВРАЗ на Урале направил более 2 млрд рублей.

В этом году при поддержке ЕВРАЗа в Качканаре открыт физкультурно-оздоровительный комплекс ЕВРАЗ Арена Олимп, построена лыжероллерная трасса «Звездочка», проведена реконструкция стадиона «Горняк», начата реализация проектов по строительству Дворца единоборств и Ледового дворца спорта. Перед юбилейным годом Победы в городе благоустроены мемориалы. Подписано соглашение об оснащении новым оборудованием Качканарского горно-промышленного колледжа. Также средства были направлены на ремонт образовательных учреждений, восстановление автодорог, реконструкцию жилого дома, разработку проекта по строительству газопровода, строительство снежного новогоднего городка. В Качканаре ЕВРАЗ продолжает оказывать помощь Школе самбо и дзюдо, футбольному клубу «Горняк – ЕВРАЗ».

В Нижнем Тагиле при поддержке ЕВРАЗа в 2019 году открыто около 10 новых лабораторий, мастерских и учебных классов в школах, средних и высших учебных заведениях. В Нижнетагильском технологическом институте, филиале Уральского Федерального университета, заработало студенческое конструкторское бюро, а в Нижнетагильском горно-металлургическом колледже открылись учебные лаборатории «Обработки металлов давлением» и «Технологии производства стали и оборудование металлургических цехов». При поддержке компании в Нижнетагильском музее-заповеднике появилась грузопассажирская ГАЗель для перевозки экспонатов между филиалами музея и этнографических экспедиций.

Благодарственное письмо

Компания продолжает помогать детям с ограниченными возможностями здоровья в Нижнем Тагиле и Качканаре. В социальном проекте «ЕВРАЗ-детям» участвуют более 100 тагильчан и 45 качканарцев. Вместе с педагогами-волонтерами они занимаются иппо-, арт- фототерапией в Тагиле, мульт-терапией и акватерапией в Качканаре.

Уже более 10 лет ЕВРАЗ выделяет гранты на реализацию социальных проектов по конкурсу «ЕВРАЗ: Город друзей – город идей!». В 2019 году при поддержке компании в Нижнем Тагиле открыли первый в области музей бурачного промысла «Солнечная береста», возродили парусный спорт, сейчас в городе снимается киносказка, бесплатно проводятся занятия по воркауту. В Качканаре был благоустроен городской парк «Строитель» и открыт молодежный медиацентр, открылась гончарная мастерская, в городском лицее № 6 запустили школьное радио, а в детском саду поселка Валериановск появился сенсорный сад.

ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК реализуют масштабные социальные программы для работников предприятий, оказывают помощь ветеранам и молодежи. На предприятиях действуют порядка 20 социальных программ.

«ЕВРАЗ всегда был социально-ответственной компанией, - отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарев. - Мы продолжим добрые дела в следующем году, будем поддерживать образовательные и спортивные учреждения, культуру в наших городах».

Церемония награждения лучших благотворителей в Свердловской области состоялась в рамках Дней милосердия, которые проводятся в регионе более 20 лет.