Прогноз погоды в новогоднюю ночь в Екатеринбурге 2020

СЕГОДНЯ 15:26 2019-12-26T17:23:46+03:00

По словам главы Уральского гидрометцентра, уральцам стоит готовиться к заморозкам и небольшим осадкам

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В новогоднюю ночь в Екатеринбурге будет по-настоящему морозно, так что желающим отметить праздник под бой курантов на площади 1905 года придется одеваться как можно теплее.

По словам главного синоптика Свердловской области Галины Шепоренко, уральцам не стоит бояться сильных осадков в последний день года, будет лишь небольшой снежок.

- В ночь на 31 декабря ожидается - 11 ..- 16 градусов, днем -7 ... -12, в новогоднюю ночь столбики термометров опустятся до -9...-14 градусов. В первый день нового года в Екатеринбурге ожидается -7...-11 градусов. Снегопадов не предвидится, - отметила Галина Шепоренко.

Самые сильные морозы придутся на середину каникул, столбики термометров резко упадут вниз после 3 января.

- Днем 4 января в Екатеринбурге ожидается от -11 до -16 градусов ниже нуля, - добавила глава областного гидромета.

ИСТОЧНИК KP.RU