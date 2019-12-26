До чего дошел прогресс: Дед Мороз принимает письма от свердловчан по «электронке»

СЕГОДНЯ 15:09 2019-12-26T15:22:37+03:00

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Технологии дошли, кажется, уже и до Северного полюса. Теперь Деду Морозу можно отправить письмо со словами «я был хорошим в этом году» по электронной почте - на счастье новому поколению. Сделать это можно через сайт «Почты России».

Для того, чтобы отправить заветное письмо, нужно сделать всего несколько кликов: зайти в личный кабинет и выбрать пункт «Новое письмо». Далее в появившемся шаблоне следует выбрать получателя - Деда Мороза.

Фото: "Почта России"

- Поле с именем и адресом получателя заполняется автоматически. К отправке нужно прикрепить письмо в формате pdf до пяти страниц и нажать кнопку «оплатить и отправить», - рассказали в пресс-службе региональной «Почты России». - Письмо будет доставлено по адресу 162390, Россия, Вологодская область, Великий Устюг, «Дом Деда Мороза». Отследить его можно по трек-номеру.

Кстати, не так давно в Екатеринбурге появились специальные новогодние марки со снеговичком и специальные открытки с кабинетом Бориса Ельцина.

ИСТОЧНИК KP.RU