2019-12-26T15:14:50+03:00
Происшествия

Пытался «отмазать» жену: уральца оштрафовали на миллион за взятку полицейскому

Он предложил инспектору ГИБДД 40 тысяч
Мария Трапезникова
Поделиться:
Мужчину оштрафовали на 1,2 миллиона рублейМужчину оштрафовали на 1,2 миллиона рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Ирбите под суд отправили жителя поселка Байкалово, которого обвиняют за дачу взятки полицейскому. Он предлагал 40 тысяч инспектору ГИБДД за то, чтобы тот снял все обвинения в отношении его супруги, нарушившей ПДД.

- Сотрудник полиции взятку не взял, сообщив об этом в специализированное подразделение полиции, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - В ноябре этого года Байкаловский райсуд вынес приговор его посреднику - его оштрафовали на 120 тысяч.

В итоге, суд, согласившись со стороной обвинения, не стал назначать ему реальный срок. Важную роль сыграло и то, что у мужчины дома осталась жена и маленький ребенок. Поэтому суд оштрафовал его на 1,2 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дед Мороз и Снегурочка на железнодорожных переездах СвЖД напомнят водителям о правилах дорожного движения
Известный в Екатеринбурге ресторатор переезжает в Москву
Строительство эстакады на выезде из Академического начнут в 2021 году
ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК стали лучшими благотворителями Свердловской области в 2019 году
Прогноз погоды в новогоднюю ночь в Екатеринбурге 2020
До чего дошел прогресс: Дед Мороз принимает письма от свердловчан по «электронке»
Чтобы праздник не обернулся трагедией: в Екатеринбурге за фейерверками будут следить еще пристальней
Банк УРАЛСИБ получил оценку «Знак качества» на уровне А1 - «Наивысший уровень качества услуг»
Пытался «отмазать» жену: уральца оштрафовали на миллион за взятку полицейскому
Свердловская «Ласточка» перевезла пятимиллионного пассажира
Будет сюрприз: мэр Екатеринбурга поделился планами по обновлению набережной Исети
Мэр Екатеринбурга рассказал о судьбе транспортной реформы
Мэр Екатеринбурга объяснил, почему город отказался от закупки электробусов
Высокинский: в Екатеринбурге может появиться канатная дорога через Городской пруд