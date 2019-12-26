Пытался «отмазать» жену: уральца оштрафовали на миллион за взятку полицейскому
В Ирбите под суд отправили жителя поселка Байкалово, которого обвиняют за дачу взятки полицейскому. Он предлагал 40 тысяч инспектору ГИБДД за то, чтобы тот снял все обвинения в отношении его супруги, нарушившей ПДД.
- Сотрудник полиции взятку не взял, сообщив об этом в специализированное подразделение полиции, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - В ноябре этого года Байкаловский райсуд вынес приговор его посреднику - его оштрафовали на 120 тысяч.
В итоге, суд, согласившись со стороной обвинения, не стал назначать ему реальный срок. Важную роль сыграло и то, что у мужчины дома осталась жена и маленький ребенок. Поэтому суд оштрафовал его на 1,2 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU