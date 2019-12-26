2019-12-26T13:46:54+03:00
Общество

Свердловская «Ласточка» перевезла пятимиллионного пассажира

Молодая мама Екатерина Кюснер приобрела счастливый билет на поезд №7063 сообщением Екатеринбург – Нижний Тагил
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5-миллионный пассажир Ласточки5-миллионный пассажир Ласточки
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26 декабря 2019 года на Свердловской железной дороге совершил поездку пятимиллионный пассажир скоростного электропоезда «Ласточка» (перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания»). Молодая мама Екатерина Кюснер приобрела счастливый билет на поезд №7063 сообщением Екатеринбург – Нижний Тагил накануне вечером и отправилась сегодня в поездку вместе с сыном.

Пятимиллионный пассажир был определен с помощью Автоматизированной системы управления, которая позволяет фиксировать каждый билет, реализованный в кассах АО «Свердловская пригородная компания», терминалах самообслуживания, на сайте перевозчика и через мобильное приложение «Пригород».

Екатерину Кюснер поздравили руководители Свердловской железной дороги и Свердловской пригородной компании, представители Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. Ей вручили подарочный сертификат на 10 поездок на «Ласточке» и сувениры с символикой электропоезда.

«Ласточки» в Свердловской области курсируют с ноября 2015 года и все это время пользуются неизменной популярностью. Первый миллион пассажиров скоростные электрички перевезли за 13 месяцев (в декабре 2016 года), а пятый – уже за 5 месяцев.

География курсирования этих электропоездов постоянно расширяется. Сейчас «Ласточки» отправляются из Екатеринбурга в Кушву и Серов (через Нижний Тагил), в Шалю и Кузино (через Первоуральск) и в Каменск-Уральский.

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