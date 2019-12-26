Будет сюрприз: мэр Екатеринбурга поделился планами по обновлению набережной Исети

СЕГОДНЯ 13:42 2019-12-26T13:42:42+03:00

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский 26 декабря подвел итоги 2019 года, где рассказал о достижениях и провалах городской власти за последние 12 месяцев.

Один из вопросов коснулся дальнейшего обновления набережной Городского пруда. В ранее озвученных планах администрации города, благоустройство береги реки Исеть затронет пространство от УрГУПСа до ЦПКиО. Сегодня Высокинский рассказал свое видение грядущих преобразований.

- Рассчитываем продолжать работы, чтобы набережная от университета путей сообщения до парка Маяковского стала безбарьерной средой. Концепция в настоящее время продолжает разрабатываться. Готовим интересный проект, - говорит мэр. – Логика такая: каждый 500 метров должна быть точка притяжения, например, колесо обозрения, либо оригинальные архитектурные формы. Если получится, сделаем несколько точек для запуска салютов.

Деньги на обновление набережной реки Исеть у города, судя по всему, есть. За год бюджет Екатеринбурга подрос на 5,3 миллиарда рублей до 48,1 миллиарда. 7,7 миллиарда из них в 2020 году потратят на реконструкцию социальных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU