Мэр Екатеринбурга рассказал о судьбе транспортной реформы

СЕГОДНЯ 13:26 2019-12-26T13:26:52+03:00

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал, как в городе будет проходить транспортная реформа. По его словам, администрация уральской столицы отказалась от «шокового» сценария, чтобы не допускать неудобства для пассажиров.

По словам градоначальника, уже проведен анализ пассажиропотока, после чегов 2020 году будут предприняты конкретные шаги.

- В 2019 году мы возвращали маршруты в муниципальные предприятия. Речь идет о самых прибыльных маршрутах, которые ранее были отданы частным перевозчикам. В 2020 году мы будет заключать контракты на разработку новой транспортной сети по конкретным маршрутам, пересадочным узлам, а потом, имея математическую модель, сможет говорить о масштабном обновлении транспортного парка, - говорит мэр Александр Высокинский.

Также глава города отметил, что в уральской столице могут появиться две ветки канатной дороги, а вот закупку электробусов мэрия не рассматривает из-за их дороговизны и бесполезности в случае масштабного ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU