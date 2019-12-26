В 2020 году свердловчане смогут вернуть до 70 тысяч за подключение к газу
Свердловские власти с 1 января 2020 года в два раза увеличат компенсацию затрат тем, кто подключает свое жилье к газовым сетям. Так, уральцы с нового года смогут вернуть до 70 тысяч рублей.
- Ранее максимально предельный размер компенсации составлял 35 тысяч рублей, - отметили в региональном департаменте информполитики и добавили, кто конкретно сможет получить компенсации.
- малоимущие семьи и одиноко проживающие свердловчане;
- люди, достигшие возраста 60 лет (мужчины) или 55 лет (женщины);
- люди, получившие досрочную страховую пенсию по старости, по инвалидности или социальную пенсию по инвалидности;
- вдовы (или вдовцы) людей, достигших возраста 60 лет (мужчину) или 55 лет (женщины);
- те, кто получал досрочную страховую или социальную пенсию.
Всего, по данным департамента, в бюджете Свердловской области на это выделено больше 80 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU