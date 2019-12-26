2019-12-26T12:22:21+03:00
Общество

В 2020 году свердловчане смогут вернуть до 70 тысяч за подключение к газу

Рассказываем, кто сможет получить компенсацию
Мария Трапезникова
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В 2020 году свердловчане смогут вернуть до 70 тысяч за подключение к газуВ 2020 году свердловчане смогут вернуть до 70 тысяч за подключение к газуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловские власти с 1 января 2020 года в два раза увеличат компенсацию затрат тем, кто подключает свое жилье к газовым сетям. Так, уральцы с нового года смогут вернуть до 70 тысяч рублей.

- Ранее максимально предельный размер компенсации составлял 35 тысяч рублей, - отметили в региональном департаменте информполитики и добавили, кто конкретно сможет получить компенсации.

- малоимущие семьи и одиноко проживающие свердловчане;

- люди, достигшие возраста 60 лет (мужчины) или 55 лет (женщины);

- люди, получившие досрочную страховую пенсию по старости, по инвалидности или социальную пенсию по инвалидности;

- вдовы (или вдовцы) людей, достигших возраста 60 лет (мужчину) или 55 лет (женщины);

- те, кто получал досрочную страховую или социальную пенсию.

Всего, по данным департамента, в бюджете Свердловской области на это выделено больше 80 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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