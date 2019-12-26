2019-12-26T11:22:09+03:00
Происшествия

Уральца, угрожавшего застрелить знакомого из ружья, отправили под суд

Он избил его прикладом и сбежал
Мария Трапезникова
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Мужчину отправили под судМужчину отправили под судФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Краснотурьинске под суд отправили 41-летнего местного жителя, которого обвиняют сразу по двум статьям: «Угроза убийством» и «Покушение на убийство». Инцидент произошел в августе этого года, когда они со знакомым распивали алкоголь.

- Между ними произошла ссора, после которой мужчина пришел к себе домой, взял из сейфа охотничье ружье, вернулся к знакомому и выстрелил, на первый раз, в потолок, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – После этого он направил ружье в сторону потерпевшего и приказал лечь на землю.

Мужчина, испугавшись, что его действительно застрелят, подчинился. После чего его 12 раз ударили прикладом и ногами по голове, телу и рукам, от чего он потерял сознание.

- Обвиняемый подумал, что убил знакомого, потому что тот не подавал признаков жизни, и сбежал, - добавили в прокуратуре. – Прибывшие на место медработники успели спасти пострадавшего.

На мужчину завели уголовное дело и направили в Краснотурьинской горсуд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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