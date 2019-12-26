Зайчики и снежинки «в пролете»: юные екатеринбурженки хотят быть на Новый год принцессами
Аналитики сервиса «Авито» в преддверии Нового года изучили рынок карнавальных костюмов в Екатеринбурге и выяснили, какие наиболее популярны у юных горожан.
Так, в этом году большинство детей хотят быть на новогодних утренниках принцессами: 15,2% от всего спроса пришлось на этот карнавальный наряд. Еще 13,2% хотят быть снежинками, третье место досталось зайчикам (3,8%).
- Дешевле всего на Новый год в Екатеринбурге нарядиться пиратом. Такой костюм стоит примерно 740 рублей, - рассказали в пресс-службе сервиса. – Дороже всего родителям обойдется костюм индейца – чуть больше 2,7 тысяч рублей.
В целом, в столице Урала средняя стоимость новогоднего костюма для детей составляет около 680 рублей – это на 2% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. А дороже всего – в Москве (в среднем – 2,9 тысяч).
ИСТОЧНИК KP.RU