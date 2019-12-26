Прокуратура разгадала тайну уральского «зеленого снега»

СЕГОДНЯ 10:28 2019-12-26T10:29:24+03:00

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Прокуратура Первоуральска разгадала тайну «зеленого снега», который жители города обнаружили на улицах. Оказалось, что это – хромосодержащая жидкость, которую вылил в ходе работ завод по производству химических веществ.

- Должностными лицами предприятия в нарушение требований природоохранного законодательства не приняты меры по предотвращению загрязнения окружающей среды, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Отходы загрязнили почву и воду.

В связи с этим, прокуратура потребовала устранить все нарушения и условия, которые способствуют загрязнению окружающей среды. Сразу после этого ситуация была исправлена – вредные вещества накрыли медным корпусом, «зеленый снег» с места вывезен.

ИСТОЧНИК KP.RU