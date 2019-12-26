СЕГОДНЯ 10:09 2019-12-26T10:09:13+03:00

В праздники в Кольцово запланировано больше полутора тысяч рейсов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Новогодние праздники – «пиковое» время для ресторанов, магазинов, аттракционов, а еще для аэропорта Кольцово. Так, с 28 декабря по 8 января в аэропорту запланировано 1 559 рейсов. В прошлом году в этот же период было несколько меньше – 1 533.

- Завершить уходящий год планируется рейсом из Москвы, который приземлиться в Кольцово менее чем за два часа до боя курантов, - рассказали в пресс-службе Кольцово. – Первым самолетом, который примет наш аэропорт в 2020 году, станет борт авиакомпании iFly из китайского города Санья. Он прибудет в 00:10.

Самым загруженным днем станет 29 декабря – в воскресенье в Кольцово запланировано сразу 148 рейсов. Меньше всего рейсов ожидается 1 января – всего 75.

Большинство всех новогодних рейсов будут внутрироссийскими – 1 177, в основном – в Москву и Санкт-Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU