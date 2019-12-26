2019-12-26T09:50:40+03:00
Происшествия

Екатеринбурженку отправили на пять лет в тюрьму за махинации с 18 миллионами

Она предложила своим знакомым заключить с ней договоры займа и потом начисляла проценты
Мария Трапезникова
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Женщина украла больше 18 миллионов рублейЖенщина украла больше 18 миллионов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге под суд отправили 44-летнюю местную жительницу Эльвиру Елькину, которую обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. С октября 2010-го по декабрь 2014 года она предложила своим знакомым заключить с ней договоры займа на различные суммы.

- Они варьировались от 450 тысяч до 7,8 миллионов рублей, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Похитив деньги, они распоряжалась ими по своему усмотрению, создавала вид успешной предпринимательницы. Она насчитывала им проценты за пользование денежными средствами.

Похищенные 18,3 миллиона рублей пострадавшим до сих пор не вернули. В итоге, суд отправил ее на пять лет в колонию общего режима и обязал выплатить штраф в 300 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Екатеринбурженку отправили на пять лет в тюрьму за махинации с 18 миллионами
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