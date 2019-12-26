Жителям Екатеринбурга рассказали, что делать если силовики отказали в возбуждении уголовного дела

СЕГОДНЯ 09:47 2019-12-26T09:55:23+03:00

В прокуратуре Орджоникидзевского района объяснили, как действовать, если правоохранительные органы вынесли отказ в возбуждении уголовного дела Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В прокуратуре Орджоникидзевского района объяснили, как действовать, если правоохранительные органы вынесли отказ в возбуждении уголовного дела. Отвечает прокурор Кирилл Тетерин.

- Что делать, если человек обратился в органы внутренних дел с заявлением о преступлении и по результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела?

- Если Вы считаете, что данное решение незаконно, Вы вправе обжаловать его в порядке, предусмотренном частью 5 ст. 148 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Жалоба подается прокурору, руководителю следственного органа или в суд, в порядке, установленном статьями 123 - 125 УПК РФ.

- Что нужно написать в жалобе?

- В тексте жалобы обязательно укажите регистрационный номер заявления (КУСП), дату подачи заявления, дату вынесения обжалуемого решения, сведения о должностном лице и органе рассмотревшим Ваше заявление, а также причины, по которым Вы не согласны с принятым решением.

- Могу ли я указать не только основания несогласия с принятым решением, но и обжаловать действия сотрудников ОВД, в ом числе их долгое непринятие решения по поданному заявлению?

- Да, законодательством предусмотрена возможность обжаловать не только решения, вынесенное должностными лицами, проводившими проверку по Вашему заявлению, но и их действия, а также бездействие в ходе проверки. Поэтому данные факты также необходимо отразить в жалобе, и прокуратурой района в ходе проверки по Вашей жалобе будет дана оценка действиям должностного лица. Если будет установлена вина должностного лица, то он будет привлечен к дисциплинарной ответственности.

- Стоит ли обращаться с жалобой, будет ли от этого результат?

- Да. Прокуратурой района будут проверены с учетом доводов Вашей жалобы и изучены материалы проверки, дана оценка законности, обоснованности и мотивированности принятого процессуального решения, а также полноты проверочных мероприятий. Если доводы Вашей жалобы найдут подтверждение, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела будет отменено, материал направлен на дополнительную проверку, органу, проводившему проверку по Вашему заявлению будут даны конкретные указания, подлежащие обязательному исполнению.

Так, в качестве положительного примера хотелось бы отметить, что в прокуратуру района поступило обращение гражданина, в котором он указывает, что не согласен с вынесенным постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела по его заявлению, поданному в ОП №15 по Екатеринбургу. В результате проверки по обращению установлено, что в июле 2019 года в отдел полиции № 15 поступило заявление гражданина о привлечении к уголовной ответственности неизвестного, который оказывал услуги экстрасенса. В связи с чем, заявителем была взята большая сумма денег, около 1 миллиона рублей, которую он перевел на банковский счет «экстрасенсу», пообещавшему заявителю улучшение состояния здоровья и кармы.

В начале августа оперуполномоченным было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием признаков состава преступления. Прокуратурой района указанное незаконное постановление сотрудника полиции отменено, материал проверки направлен начальнику отдела по РПТО отдела полиции с требованием о возбуждении уголовного дела. По результатам дополнительной проверки, проведенной по указанию прокурора возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU