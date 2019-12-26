2019-12-26T09:30:26+03:00
Общество

Баскетболистку УГМК из Екатеринбурга признали лучшей центровой Кубка России

Об этом рассказали в пресс-службе клуба
Мария Трапезникова
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Баскетболистку УГМК из Екатеринбурга признали лучшей центровой Кубка России. Фото: пресс-служба БК УГМКБаскетболистку УГМК из Екатеринбурга признали лучшей центровой Кубка России. Фото: пресс-служба БК УГМК
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Уральскую «лисицу» Марию Вадееву по итогам опроса клубов и работы экспертной комиссии РФБ признали лучшей центровой розыгрыша Кубка России-2019. Об этом рассказали в пресс-службе БК УГМК:

- У нашей «лисички» волшебные средние показатели: 24,3 очка +14 подборов за игру. Поздравляем нашу космическую Машу с заслуженным попаданием в символическую пятерку турнира!

Напомним, не так давно сборная УГМК отыграла в финале Кубка России, откуда увезла «серебро», уступив курскому «Динамо». Свой первый матч в новом году он проведет 6 января в Екатеринбурге, выступив просто «Спартака» из Ногинска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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