Баскетболистку УГМК из Екатеринбурга признали лучшей центровой Кубка России
Уральскую «лисицу» Марию Вадееву по итогам опроса клубов и работы экспертной комиссии РФБ признали лучшей центровой розыгрыша Кубка России-2019. Об этом рассказали в пресс-службе БК УГМК:
- У нашей «лисички» волшебные средние показатели: 24,3 очка +14 подборов за игру. Поздравляем нашу космическую Машу с заслуженным попаданием в символическую пятерку турнира!
Напомним, не так давно сборная УГМК отыграла в финале Кубка России, откуда увезла «серебро», уступив курскому «Динамо». Свой первый матч в новом году он проведет 6 января в Екатеринбурге, выступив просто «Спартака» из Ногинска.
ИСТОЧНИК KP.RU