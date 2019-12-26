2019-12-26T08:23:52+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге больше трех тысяч жителей остались без холодной воды: рассказываем, что случилось

Исправлять поломку будут сегодня
Мария Трапезникова
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Рассказываем, что случилось и когда воду дадутРассказываем, что случилось и когда воду дадутФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге без холодной воды сидят больше 3,5 тысяч человек – в том числе 767 детей. А все из-за того, что накануне на улице Волгоградской прорвало трубу холодного водоснабжения диаметром 200 миллиметров.

- Сейчас под ограничением находятся 13 многоквратирных жилых домов, социально значимые объекты под отключение не попали, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

К месту аварии организовали подвоз воды. Планируется, что исправлять ситуацию коммунальные службы будут сегодня, 26 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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