В Екатеринбурге больше трех тысяч жителей остались без холодной воды: рассказываем, что случилось

СЕГОДНЯ 08:23 2019-12-26T08:23:52+03:00

Рассказываем, что случилось и когда воду дадут Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге без холодной воды сидят больше 3,5 тысяч человек – в том числе 767 детей. А все из-за того, что накануне на улице Волгоградской прорвало трубу холодного водоснабжения диаметром 200 миллиметров.

- Сейчас под ограничением находятся 13 многоквратирных жилых домов, социально значимые объекты под отключение не попали, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

К месту аварии организовали подвоз воды. Планируется, что исправлять ситуацию коммунальные службы будут сегодня, 26 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU