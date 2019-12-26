2019-12-26T08:11:00+03:00
Общество

Водитель маршрутки заплатить пожилой екатеринбурженке 80 тысяч за езду с открытыми дверями

Он поехал от остановки и не закрыл двери – бабушка не удержалась и выпала, сломав правое плечо
Мария Трапезникова
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Он поехал от остановки не закрыл двери – бабушка не удержалась и выпала, сломав правое плечоОн поехал от остановки не закрыл двери – бабушка не удержалась и выпала, сломав правое плечоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге рассмотрели дело водителя маршрутки Улугбека Каримжанова, который в феврале этого года причинил тяжелые травмы своей пожилой пассажирке. На остановке «Токарей» водитель не убедился в том, что в салон зашли все, и поехал с открытыми дверями.

В результате, от резкого и неправильного маневра бабушка не удержалась и выпала из маршрутки. Она получила консолидирующей перелом правой плечевой кости.

- На Каримжанова было заведено уголовное дело. Его признали виновным и назначили 9 месяцев исправительных работ, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Однако суд апелляционной инстанции приговор изменил – назначил дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС, на год.

Но пожилая пассажирка получила серьезные травмы, поэтому суд был вправе потребовать у водителя денежную компенсацию. Женщине пришлось долгое время лечиться, выстаивая гигантские очереди, что, в силу ее возраста (68 лет), очень тяжело. Бабушка до сих пор не восстановилась полностью.

- Кроме того, она проживает одна, поэтому ей несколько месяцев приходилось обращаться за помощью к посторонним, - добавили в прокуратуре. – Но представитель ответчика настаивала на снижении размера компенсации, потому что у водителя есть четыре маленьких ребенка.

В итоге, Верх-Исетский суд ничего менять не стал: он потребовал Каримжанова выплатить пострадавшей пенсионерке 80 тысяч рублей с учетом всех расходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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