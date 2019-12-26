2019-12-26T07:42:54+03:00
Общество

«Меня нет, я в домике»: два уральца спрятались от приставов в ванной

Один скрывался от тюрьмы, второй – от уплаты алиментов
Мария Трапезникова
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Уральцы спрятались от пристава в ваннойУральцы спрятались от пристава в ваннойФото: Михаил ФРОЛОВ
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Судебные приставы Каменска-Уральского обнаружили мужчину, который находился в розыске и был приговорен по статьям «Кража» и «Неправомерное завладение автомобилем», в ванной. Случайно.

Мужчине грозили 2,5 года тюрьмы, однако он сбежал, чтобы не попасть за решетку – не явился в назначенное время на оглашение приговора. В итоге, приговор огласили и без его участия, а его объявили в розыск.

- Постановление было направлено в территориальный отдел полиции и передано судебным приставам, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Чуть позже пристав занимался делом другого мужчины, который задолжал по алиментам. Он не явился для дачи объяснений, тогда пристав направился к нему домой. Дверь открыла девушка, которая уверяла, что дома находится одна.

- Для достоверности она предложила приставам зайти и удостовериться в этом. Обойдя помещения квартиры, пристав напоследок заглянул в ванную комнату, где в металлической ванной и были обнаружены двое мужчин, - добавили в пресс-службе. – Одного искали из-за долгов по алиментам, а второй и так уже находится в розыске.

В итоге, одного направили в отдел судебных приставов, а другого – в полицию. В отношении алиментщика составлен административный протокол, согласно которому, ему грозит штраф 1-1,5 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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