2019-12-26T07:17:30+03:00
Общество

Со студией звукозаписи: в старинной усадьбе Екатеринбурга за 1,3 миллиарда откроют детско-юношеский центр

Подрядчика выберут 13 января 2020 года
Мария Трапезникова
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В усадьбе Рязанова откроют детско-юношеский центр. Фото: Яндекс.КартыВ усадьбе Рязанова откроют детско-юношеский центр. Фото: Яндекс.Карты
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В старинной усадьбе Рязанова, которая находится в самом центре Екатеринбурга, на 8 Марта, 25, откроют детско-юношеский центр с залом для хореографии, занятий хором и своей собственной студией звукозаписи. Заплатить за это готовы почти 1,3 миллиарда рублей.

- В здании нужно будет установить системы отопления и вентиляции, а также пожарную сигнализацию, - говорится в документации, опубликованной на сайте госзакупок. – Помимо этого, нужно будет подключить Интернет, установить проекторы в классах и видеонаблюдение.

Усадьбу сделают удобной для маломобильных людей – для них установят пандус-подъемник на входе и специальный туалет МГН. Внешний вид тоже исправят: сделают поновее, проведут реставрацию лепнины, кровли, а деревянные потолки обработают огнебиозащитой.

Подрядчика выберут 13 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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