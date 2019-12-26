Но без страшных «минусов»: выходные в Екатеринбурге будут морозными

СЕГОДНЯ 06:43 2019-12-26T06:44:24+03:00

Изменить размер текста: A A

К выходным в Екатеринбург снова придет похолодание, но продлится оно недолго – к Новому году в городе снова чуть потеплеет. Так что страшных -31, которые раньше пророчили горожанам синоптики, не будет. А пока что рассказываем, что ждет жителей столицы Урала в ближайшие дни.

Согласно прогнозам Уралгидрометцентра, сегодня, 26 декабря, в городе будет облачно с прояснениями, кое-где может пройти небольшой снег. На дорогах обещают гололедицу в виде снежного наката, так что будьте аккуратны. Температура воздуха составит -2…-4.

В ночь на пятницу, 27 декабря, столбики термометров резко опустятся до -13. Днем будет облачно с прояснениями и пройдет слабый снег. А еще потеплеет до -8.

В ночь на субботу, 28 декабря, воздух остынет до -9…-11 и пройдет умеренный снег. Днем температура слегка поднимется – до -7. И весь день будет идти снегопад.

Ночь на воскресенье, 29 декабря, будет самой холодной – до -22. Зато днем столбики термометров резко подскочат почти на 10 отметок – до -13.

ИСТОЧНИК KP.RU