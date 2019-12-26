В Екатеринбурге неделю разыскивают даму с собачкой

СЕГОДНЯ 06:25 2019-12-26T06:25:26+03:00

Гусева Анна пошла на прогулку со своим пекинесом, но домой так и не вернулась

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В Екатеринбурге вот уже неделю волонтеры и полиция прочесывает окрестности в поисках 41-летней Гусевой Анны Сергеевны. 20 декабря женщина вышла на прогулку с собакой, но домой так и не вернулась – ее семья забила тревогу и обратилась за помощью в отряд «Лиза Алерт». На связь она больше не выходила.

Приметы: худощавое телосложение, рост 170 сантиметров, черные волосы и зеленые глаза.

На момент пропажи была одета в розовую спортивную куртку с красно-белым цветочным принтом, черные штаны и черную вязаную шапку.

С собой у нее была собачка породы пекинес.

Если вы вдруг видели где-то Анну Сергеевну или знаете, где она может быть, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU