В Екатеринбурге неделю разыскивают даму с собачкой
В Екатеринбурге вот уже неделю волонтеры и полиция прочесывает окрестности в поисках 41-летней Гусевой Анны Сергеевны. 20 декабря женщина вышла на прогулку с собакой, но домой так и не вернулась – ее семья забила тревогу и обратилась за помощью в отряд «Лиза Алерт». На связь она больше не выходила.
Приметы: худощавое телосложение, рост 170 сантиметров, черные волосы и зеленые глаза.
На момент пропажи была одета в розовую спортивную куртку с красно-белым цветочным принтом, черные штаны и черную вязаную шапку.
С собой у нее была собачка породы пекинес.
Если вы вдруг видели где-то Анну Сергеевну или знаете, где она может быть, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU