2019-12-26T06:08:27+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге загорелся автосервис с газовыми баллонами

Огонь мог перекинуться на стоящие рядом «Монетку» и ресторан
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Сегодня ночью в Екатеринбурге, на берегу Шарташа, случился крупный пожар. В 01:09 диспетчеры МЧС получили тревожное сообщение о возгорании в автосервисе, который находится на улице Проезжей, 172. На место выдвинулись 39 спасателей.

- На площади 70 квадратных метров полностью уничтожены: кровля, межэтажное перекрытие, внутренняя обшивка автосервиса, а также два автомобиля, BAW Fenix и Hyundai, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Рядом стоит "Монетка" и ресторан. Фото: Google Maps

Рядом стоит "Монетка" и ресторан. Фото: Google Maps

Рядом с автосервисом находится супермаркет «Монетка» и ресторан. К счастью, пожарные не допустили, чтобы огонь перекинулся на них. Они своевременно вынесли из здания девять газовых баллонов и сумели спасти два автомобиля.

Пожар тушили 39 человек на 9 спецмашинах. Огонь ликвидировали примерно через полчаса, в 01:43, а к 04:58 закончили разбирать сгоревшие конструкции. К счастью, обошлось без жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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