2019-12-25T21:22:08+03:00
Общество

Путин уволил 43-летнего замглавы СКР по Свердловской области

Теперь уже бывший силовик находится под домашним арестом
Лев ИСТОМИН
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Михаил Бусылко. Фото: официальный сайт СКР по Свердловской областиМихаил Бусылко. Фото: официальный сайт СКР по Свердловской области
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отстранении от занимаемой должности первого зама руководителя следственного управления СКР по Свердловской области. Речь идет об 43-летнем полковнике Михаиле Бусылко. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Указом президента от должностей освобожден полковник юстиции Михаил Бусылко – первый заместитель руководителя управления СКР по Свердловской области», - говорится в документе.

Фото: официальный портал правовой информации

Фото: официальный портал правовой информации

Бусылко оказался в центре скандала 29 ноября, когда его задержали сотрудники регионального УФСБ при передаче высокопоставленному силовику 300 тысяч рублей от адвоката Владислава Вострецова.

Уже 30 ноября областной Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям «Получение взятки» и «Дача взятки». 1 декабря Бусылко и Востроцов были отправлены решением суда под домашний арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Путин уволил 43-летнего замглавы СКР по Свердловской области
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