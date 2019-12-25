2019-12-25T19:42:05+03:00
Общество

В Екатеринбурге Дед Мороз стал донором крови

В столице Урала прошла акция «С Новым годом, Служба крови!»
Алина СУРИНА
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Фото: департамент информационной политикиФото: департамент информационной политики
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В Екатеринбурге Дед Мороз стал донором крови. Он и еще 120 человек приняли участие во всероссийской акции «С Новым годом, Служба крови!». Участники сдали почти 60 литров крови.

- Цель нашей акции - пополнить запасы крови на период новогодних праздников. Это еще одна возможность сделать доброе дело в уходящем году. На данный момент востребованы все группы крови, особенно с отрицательным резус-фактором, - рассказал заместитель главного врача Свердловской областной станции переливания крови Максим Галимов.

По словам специалистов, ежедневно в крови и ее компонентах нуждаются взрослые и дети с тяжелыми онкогематологическими заболеваниями, женщины в послеродовом периоде, пациенты, попавшие в ДТП. Чтобы запас крови в регионе был достаточным, областная станция переливания будет работать в новогодние каникулы. Уже 4 января принимать доноров будут в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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