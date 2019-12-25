«Редко выходил из дома»: на Урале ищут мужчину в черной шапке с серой буквой

СЕГОДНЯ 19:15 2019-12-25T19:47:15+03:00

Изменить размер текста: A A

На Урале полиция ищет мужчину в черной шапке с серой буквой. Днем 19 декабря он вышел из дома на улице Спортивная в Верхней Салде. Куда он мог направиться неизвестно. По данным полиции, в последний раз его видели недалеко от школы № 6.

- Со слов матери, мужчина из дома выходил редко. Мог гулять в близлежащих районах или в лесу. Обычно такие прогулки продолжались не более суток, - рассказали в МО МВД России «Верхнесалдинский».

Приметы: славянская внешность, волосы темные, глаза карие, рост 182-185 см.

Был одет в черную шапку с изображением серой буквы, серую болоньевую куртку, синие спортивные штаны и осенние кроссовки серого цвета.

Если вы знаете, где он может находиться, видели его, возможно, подвозили, в полиции просят сообщить об этом в дежурную часть МО МВД России «Верхнесалдинский» по телефонам 02, 8 (34345) 54-635.

ИСТОЧНИК KP.RU