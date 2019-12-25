Завершены поиски 27-летнего парня, пропавшего под Первоуральском

СЕГОДНЯ 18:15 2019-12-25T18:15:23+03:00

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На Урале сегодня завершили поиски Евгения Поморцева. Его нашли мертвым. Это подтвердили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Он пропал в прошлый понедельник - 16 декабря в поселке Прогресс под Первоуральском. Больше недели молодой человек не выходил на связь с родственниками.

По словам волонтеров, Евгений, нуждался в медицинской помощи. Как рассказал источник КП- Екатеринбург, сейчас тело молодого человека отправили на экспертизу. Предварительно, следов насильственной смерти не обнаружили.

ИСТОЧНИК KP.RU