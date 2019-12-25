СЕГОДНЯ 17:33 2019-12-25T17:33:53+03:00

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В фестивале ледовой скульптуры в Екатеринбурге победила команда из Нижнего Тагила. Победители выполнили сложную композицию под названием «К Южному полюсу чуть раньше русских». Работа скульпторов ров «Русские медведи» изображает кита. Ее можно увидеть в ледовом городке на Площади 1905 года.

Решением жюри, в результате общего подсчёта голосов второе присуждено чебоксарским художникам с работой «Раздвигая льды». Третье место получила работа москвичей - «Белый гигант».

Жюри фестиваля возглавлял начальник Управления культуры Администрации города Екатеринбурга Илья Марков. Команды должны были создать скульптуры на тему «200-летие открытия Антарктиды русскими мореплавателями».

- Выявить лучшие работы даже высоким профессионалам изобразительного искусства оказалось нелегко. Все участники фестиваля проявили смекалку, оригинальность художественных замыслов и недюжинное мастерство, - рассказали в администрации Екатеринбурга.

Например, команда из Сербии представила композицию «Открытие ледяного гиганта у ворот Антарктиды» - это фигура исполина, чем-то похожего на «Короля ночи», которого якобы встретили в Антарктиде русские путешественники. «Скульптуристы» из Краснодарского края изготовили динозавра - «Первый житель Антарктиды». В мэрии отмечают, что это соответствует исторической действительности. Команда «Поморы» из Архангельска изобразила изо льда фундаментальный «Край земли». А художники «Ямала» из Салихарда придумали «Два капитана, два шлюпа, один путь».

Победители и призёры фестиваля ледовой скульптуры получат денежные призы, а все участники - памятные грамоты. Свободный вход на территорию, где размещены фестивальные работы, будет организован до конца января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU