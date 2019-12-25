Отец не уследил: на Урале девочка погибла, играя с кошкой
По предварительной информации, ребенок упал с дивана и сломал шейный позвонок
В городской администрации уже сообщили, что в связи с трагической гибелью ребенка традиционная карнавальная лыжная гонка переносится на 30 декабря.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Качканаре погибла семилетняя девочка, ребенок упал с дивана и сломал шейный позвонок. Перед трагедией первоклассница играла с кошкой, пока ее отец готовил на кухне
- По факту гибели ребенка проводится доследственная проверка. Истребованы характеризующие материалы в отношении семьи. Основная версия - несчастный случай, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
В городской администрации уже сообщили, что в связи с трагической гибелью ребенка традиционная карнавальная лыжная гонка переносится на 30 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU