2019-12-25T17:33:00+03:00
Происшествия

Отец не уследил: на Урале девочка погибла, играя с кошкой

По предварительной информации, ребенок упал с дивана и сломал шейный позвонок
Олег ГАЛИМОВ
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В городской администрации уже сообщили, что в связи с трагической гибелью ребенка традиционная карнавальная лыжная гонка переносится на 30 декабря.В городской администрации уже сообщили, что в связи с трагической гибелью ребенка традиционная карнавальная лыжная гонка переносится на 30 декабря.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Качканаре погибла семилетняя девочка, ребенок упал с дивана и сломал шейный позвонок. Перед трагедией первоклассница играла с кошкой, пока ее отец готовил на кухне

- По факту гибели ребенка проводится доследственная проверка. Истребованы характеризующие материалы в отношении семьи. Основная версия - несчастный случай, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В городской администрации уже сообщили, что в связи с трагической гибелью ребенка традиционная карнавальная лыжная гонка переносится на 30 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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