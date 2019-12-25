2019-12-25T17:10:20+03:00
Спорт

«Автомобилист» во Владивостоке обыграл «Адмирал»

У екатеринбургских хоккеистов это уже пятая победа подряд
Алина СУРИНА
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Фото: ХК АвтомобилистФото: ХК Автомобилист
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«Автомобилист» во Владивостоке сегодня обыграл «Адмирал». Игра была напряженной . Обе команды не хотели уступать и первую шайбу удалось забить только в середине второго периода. Гол забили хозяева льда. Спустя четыре минуты «Автомобилист» сравнял счет усилиями Анатолия Голышева.

Третий период закончился без голов. Исход сегодняшней встречи решился только под конец овертайма, когда хозяева остались в меньшинстве. В дополнительное время Алексей Василевский забросил победную шайбу. У екатеринбургских хоккеистов это уже пятая победа подряд.

- Напряженная игра была. Достойный соперник был, показали хорошую игру вратаря. Наша команда в первом периоде себя немножко неуютно чувствовала, хотя вчера проводили тренировку. Второй и третий период прошли в равной борьбе. К третьему периоду освоились, и команда показала характер, - рассказал главный тренер ХК «Автомобилист» Андрей Мартемьянов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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