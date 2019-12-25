На трассе Екатеринбург-Тюмень временно перекроют движение

СЕГОДНЯ 16:26 2019-12-25T16:26:52+03:00

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На трассе Екатеринбург-Тюмень 27 декабря временно перекроют движение. На дороге будут устанавливать информационное табло. Для безопасного монтажа рамной конструкции с 01:15 до 01:30 будет перекрыто движение в оба направления на 151 километре трассы.

- Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Учитывайте информацию при планировании своего маршрута, - отметили в ФКУ «Уралуправтодор».

Напомним, что узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы Уралуправтодора:8-800-200-63-06.

ИСТОЧНИК KP.RU