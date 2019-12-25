2019-12-25T16:05:21+03:00
Общество

Пятимиллионный пассажир «Ласточки» на СвЖД совершит поездку 26 декабря

По прогнозам, он отправится на «Ласточке» сообщением Екатеринбург – Нижний Тагил
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«Юбиляра» поздравят руководители Свердловской железной дороги и Свердловской пригородной компании«Юбиляра» поздравят руководители Свердловской железной дороги и Свердловской пригородной компанииФото: Алексей БУЛАТОВ
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26 декабря совершит поездку 5-миллионный пассажир, купивший билет на скоростной электропоезд «Ласточка» в Свердловской области (курсируют на СвЖД с ноября 2015 года, перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания»). По прогнозам, он отправится на «Ласточке» сообщением Екатеринбург – Нижний Тагил. «Юбиляра» поздравят руководители Свердловской железной дороги и Свердловской пригородной компании, остальные пассажиры рейса получат подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

5-миллионный пассажир будет определен с помощью Автоматизированной системы управления пригородной пассажирской компанией (АСУ ППК), которая позволяет фиксировать каждый билет, реализованный в кассах АО «СПК», терминалах самообслуживания, на сайте перевозчика и через мобильное приложение «Пригород».

Сеть маршрутов, где для перевозки пассажиров используются современные скоростные электропоезда, планомерно расширяется. Сейчас в Свердловской области «Ласточки» отправляются из Екатеринбурга по нескольким направлениям: в Кушву и Серов (через Нижний Тагил), в Шалю и Кузино (через Первоуральск) и в Каменск-Уральский.

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