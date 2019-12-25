2019-12-25T15:17:48+03:00
Общество

«Надо об этом говорить»: «Уральский пельмень» Андрей Рожков кормит бездомных

Артист отмечает, что делает это исключительно «по велению души»
Мария Трапезникова
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Артист не первый раз принимает участие в акцииАртист не первый раз принимает участие в акцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Актер «Уральских пельменей» Андрей Рожков присоединился к Православной службе милосердия Екатеринбургской епархии. Шоумен помогает активистам собирать и раздавать бесплатные обеды для бездомных, отмечая, что делает это «по велению души».

- Запустили эту акцию, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. Потому что, все-таки, о ней мало кто знает, поэтому о них надо говорить. Им [волонтерам – прим.ред.] необходима PR-поддержка, поэтому меня попросили подключить свою «медийность», чтобы о ней узнали, - рассказал «Комсомолке» артист. – Если вдруг что-то еще предложат, то, конечно, соглашусь – по мере своих возможностей.

Проект «Город добрых людей», в рамках которого проходит акция, направлен на вовлечение жителей Екатеринбурга в дела милосердия. Сам Андрей Рожков не первый раз принимает в ней участие. В ноябре этого года он снялся в еще одном социальном ролике и призвал всех неравнодушных помочь глухому музыканту Алексею Рудакову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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