ВТБ открыл кредитную линию для создания репродуктивной клиники в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 14:14 2019-12-25T14:14:20+03:00

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ВТБ предоставил челябинской клинике «Источник» кредитную линию сроком на 10 лет для создания нового филиала в Санкт-Петербурге. Финансирование открыто по льготной ставке 8,5% годовых в рамках программы, реализуемой Минэкономразвитием. Для обеспечения сделки Корпорация МСП выдала гарантию в размере 70 млн рублей.

Филиал «Источника» в Санкт-Петербурге будет специализироваться на вспомогательных репродуктивных технологиях. Компания планирует обеспечить клинику высокотехнологичным оборудованием от ведущих мировых производителей и создать более 200 рабочих мест. Услуги будут доступны широкому кругу пациентов, в том числе в рамках обязательного медицинского страхования.

Управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях Эдуард Громов подчеркнул: «Для нас стратегически важно быть для клиента экспертом и партнером, помогающим развивать бизнес и выходить на новые рынки. Мы рады поддержать инвестиционный проект, который позволит «Источнику» расширить сеть клиник, а также имеет социальную значимость».

Главный врач клиники «Источник» Владислав Тупиков отметил: «Рынок медицинских услуг в Санкт-Петербурге, особенно в области лечения бесплодия, динамично растет и развивается за счет географической, транспортной и экономической доступности для жителей регионов России и других стран. Мы накопили серьезный опыт и добились значительных успехов в этой сфере услуг в родном регионе. Для нас как субъекта МСП финансовые ресурсы для открытия нового филиала привлечены на выгодных условиях, и мы планируем дальнейшее интенсивное расширение деятельности клиники».

ВТБ на Южном Урале активно сотрудничает с малым и средним бизнесом и стабильно увеличивает финансирование предприятий. Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Челябинской и Курганской областях на 1 октября 2019 года составил 38,5 млрд рублей. В том числе 30,1 млрд рублей приходится на сегмент СМБ.

ИСТОЧНИК KP.RU