«Решили не тратить деньги»: глава Екатеринбурга объяснил, почему город украсили так непразднично

СЕГОДНЯ 13:44 2019-12-25T13:45:40+03:00

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский объяснил, почему город в этом году так скромно украшен – и совсем не вызывает новогоднего настроения. Сейчас гирлянды висят только на опорах вдоль проспекта Ленина и по улице Свердлова.

- В этом году мы не стали тратить деньги на украшения разового пользования. То, что сегодня уже установлено, - универсальный комплекс, способный работать более чем в 20-ти режимах: иллюминация будет меняться в зависимости от праздничного сценария, - цитирует Высокинского пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Он также отметил, что сейчас власти собираются инвестировать в праздничное освещение города, чтобы через несколько лет украсить город еще более современной подсветкой.

Но не все так грустно: не так давно фонд Святой Екатерины подарил городу большие светящиеся фигуры елочных шаров и ангелов. В темноте они выглядят очень впечатляюще.

ИСТОЧНИК KP.RU