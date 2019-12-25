Эксперты рассказали, почему 31 декабря иногда тяжело работать

СЕГОДНЯ 12:42 2019-12-25T12:42:50+03:00

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Медики рассказали, что работоспособность человека 31 декабря зависит от того, на какой день недели выпадает этот день.

По данным сотрудников НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова, на протяжении рабочей недели существуют колебания работоспособности. К примеру, в первый рабочий день человек начинает постепенно включаться в рабочий процесс, во вторник, в среду и в четверг у человека наблюдается устойчивая работоспособность, а к пятнице развивается утомление.

- Поэтому работоспособность сотрудника в последний день этого года будет зависеть о того, на какой именно день недели он выпал, - говорят эксперты, слова которых приводит издание NEWS.RU.

В этом году 31 декабря выпадает на вторник.

ИСТОЧНИК KP.RU